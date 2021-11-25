Назван повышающий уровень «плохого» холестерина продукт

Содержащие пальмовое масло продукты повышают уровень «плохого» холестерина в крови человека, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает телеканал «Россия-1».

Несмотря на вред, этот ингредиент добавляют во многие продукты. К примеру, пальмовое масло используют при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий. Мясников напомнил, что применяется не чистое пальмовое масло, а специально для выпечки в пищевой промышленности.

«Это заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые повышают уровень именно "плохого" холестерина», — подчеркнул он.

Врач посоветовал есть продукцию с содержанием пальмового масла с осторожностью.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева предупредила россиян о рисках развития болезней сердца из-за пальмового масла. По словам врача, натуральное пальмовое масло содержит большое количество антиоксидантов, однако такое масло не используется в массовом производстве. При приготовлении промышленной выпечки, десертов, майонеза, молочной продукции и фастфуда используют «отбеленное пальмовое масло».