Умер разбогатевший на криптовалюте хомяк

Хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс, известный как Макс, умер. Об этом на Reddit рассказал его владелец.

Как рассказал хозяин разбогатевшего на торговле криптовалютой хомяка, в воскресенье, 21 ноября, питомец отказался от еды, а на следующий день утром навсегда заснул. «Мы боялись этого дня, как никто другой, и искренне шокированы тем, что он пришел. Мы должны объявить о потере нашего любимого пушистого друга», — написал владелец животного.

«Мистер Гокс принес радость людям по всему миру и напомнил нам о том, что не стоит относиться к жизни слишком серьезно. Он пролил свет на мрачные моменты пандемии, инфляции и многие другие проблемы», — отметил хозяин хомяка. По его словам, у животного не было признаков серьезного заболевания. Иногда его беспокоили почки, а в первые дни жизни его лечили от клещей.

Хомяк получил широкую известность в сентябре. Тогда стало известно, что он торговал криптовалютой и с 12 июня увеличил свой портфель на 98,2 евро, что составляет 25 процента от изначальной суммы в 390 евро. В своей специальной клетке он выбирал определенную криптовалюту, а затем проходил через один из так называемых коридоров «принятия решений». Исходя из выбора тоннеля, он или покупал токен на 20 евро, или закрывал позицию.