Раскрыт простой способ сэкономить мобильный интернет

Множество приложений, загруженные на смартфон, съедают мобильный интернет, из-за чего трафик расходуется быстрее, чем рассчитывает владелец устройства, заявил аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает радио Sputnik.

Такие сервисы загружают данные без уведомления пользователя. К примеру, приложения могут обновлять прошивку смартфона, которая будет «весить» до гигабайта. «Социальные сети достаточно часто используют интернет. Приложения для просмотра фильмов могут начать загружать в память устройства сериал, который вы начали смотреть», — отметил Муртазин.

Мобильный интернет активно тратится при синхронизации смартфона с «облаком». Поможет настройка упрощенного режима в браузере: он начнет сокращать количество передаваемых данных.

«Можно настроить большинство программ, чтобы они работали только через Wi-Fi, а не через мобильный интернет, тогда это позволит вам экономить трафик», — раскрыл он простой способ экономии мобильного интернета.

При этом специалист предупредил, что ограничивая передачу данных, можно пропустить какие-то уведомления.

Ранее сообщалось, что в России впервые за десять лет снизилась средняя скорость мобильного интернета. Сейчас этот показатель составляет 21,7 мегабита в секунду, что почти на три мегабита меньше октябрьских значений.