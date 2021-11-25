Индекс Мосбиржи вырос на 0,69 процента на открытии торгов

Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в четверг, 25 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3977,92 пункта (плюс 0,69 процента), индекс РТС — до 1678,2 пункта (плюс 1,06 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи на 10:08 мск ни одна из компаний не ушла в минус. Больше всего подорожали бумаги TCS Group (плюс 1,33 процента, до 6979,8 рубля за шутку), «Газпрома» (плюс 0,85 процента, до 341,07 рубля) и «Новатэка» (плюс 0,67 процента, до 1679 рублей).

Рубль незначительно укрепился к основным мировым валютам после нескольких дней падения. Курс доллара составил 74,59 рубля (минус 0,38 рубля), курс евро — 83,7 рубля (минус 0,28 рубля). Биткоин торговался по 57 447,1 доллара за монету (плюс 1,49 процента).

Нефть марки Brent стоила 82,18 доллара за баррель (минус 0,09 процента), марки WTI — 78,22 доллара (минус 0,22 процента).

25 ноября в США официальный выходной, в стране празднуется День благодарения. Торгов на американской бирже не запланировано.