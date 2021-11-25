Российских студентов пообещали отчислить за отвод глаз от монитора

Нескольких студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) пообещали отчислить из-за отвода глаз от монитора во время пересдачи экзамена. Об инциденте пишет Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.

Студентам пришло уведомление о том, что они представлены к отчислению из-за академической неуспеваемости.

Выводы о нечестной сдаче экзамена сделала программа «Экзамус», которая контролирует прохождение пересдач. Если студент отводит взгляд, поворачивает голову или открывает посторонние программы, система считает, что он списывает.

Однако студенты, которым пришло уведомление о возможном отчислении заявили, что лишь на долю секунд отвели глаза от монитора и попросили пересмотреть записи камер. Сотрудники СПБГУ отказали студентам, так как видеозапись просмотрена профессиональными проверяющими.

Ранее шестеро студентов «Высшей школы "Останкино"» заявили, что их отчислили из-за лайков к негативному комментарию об учебном заведении в Instagram. Речь идет о сообщении, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия на время нерабочих дней в Москве.

