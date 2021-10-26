Студентов «Останкино» отчислили из-за лайков в Instagram

Студенты «Останкино» заявили, что их отчислили за лайки к комментарию с критикой школы

Несколько студентов «Высшей школы "Останкино"» заявили, что их отчислили из-за лайков к негативному комментарию об учебном заведении в социальной сети Instagram. О произошедшем URA.RU рассказала одна из отчисленных студенток Алиса Тимченко.

По ее словам, в общей сложности отчислили шесть студентов. Все они поставили лайк к сообщению, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия на время ограничений, введенных из-за коронавируса. При этом, как отметила Тимченко, студенты должны были полностью оплачивать обучение.

Девушке передали, что решение об отчислении принял учредитель школы. При этом с руководством, учебной частью и директором Тимченко поговорить не дали. «Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко», — ответили Тимченко со страницы «Высшей школы "Останкино"» в Instagram.

Другая студентка Алина Темирчиева, которая также оказалась в числе отчисленных, рассказала изданию «Подъем», что сообщение о блокировке пропусков в школу пришло почти сразу. После этого аккаунт школы в социальной сети удалил негативную запись со страницы. «На связь с нами директор так и не вышла», — добавила бывшая студентка.

Директор «Высшей школы "Останкино"» Любовь Соколова отказалась комментировать «Подъему» отчисление студентов. Однако руководитель Высших режиссерских курсов Дмитрий Астрахан в беседе с URA.RU назвал произошедшее нелепым недоразумением. «Навряд ли кого-то могут отчислить, платный вуз. Отчислять за лайк нельзя, нужно разобраться. Я не знаю, что там точно произошло», — отметил он.

Ранее отец девятилетней Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ, заявил, что преподаватели вуза угрожали ей отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза. По его словам, семья столкнулась с сильным противодействием со стороны некоторых преподавателей и сотрудников МГУ. В университете слова отца девочки опровергли.