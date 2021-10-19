Белоруса осудили на три года за лайки постов про милицию и Лукашенко

Белоруса осудили три года «домашней химии» за репост негативных публикаций про силовиков

Суд Несвижского района Белоруссии осудил мужчину на три года «домашней химии» — наказания, связанного с ограничением свободы, — за лайки и репосты негативных публикаций про президента республики Александра Лукашенко, силовиков и одного судью. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правозащитной организации «Весна».

По мнению судей, белорус Андрей Ломша сумел оклеветать двух милиционеров, «обвинив их в совершении тяжкого преступления», когда поставил «класс» под постом в «Одноклассниках. Кроме того, мужчина поделился некоторыми публикациями о Лукашенко, что было квалифицировано как оскорбление главы государства.

Потерпевшими по уголовному делу были признаны три человека. Намерена ли защита Ломшы обжаловать приговор, и какие конкретно ограничения были наложены на осужденного, не уточняется.

Ранее суд в Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела против 22-летнего рэпера. Его хотят посадить на четыре года за «оскорбительную» песню про Александра Лукашенко. Сам мужчина полагает, что столкнулся с местью силовиков.

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против представителей оппозиции, журналистов и правозащитников. Многие из них, как и рядовые участники демонстраций, были отправлены в СИЗО, несколько десятков человек получили реальные сроки за свою деятельность.