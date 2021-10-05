Белорусские политзаключенные пожаловались на отсутствие отопления в колониях

Правозащитники: политзаключенные в Белоруссии замерзают в колониях без отопления

Белорусские заключенные исправительной колонии №17 (ИК-17) в Шклове пожаловались на сильный холод в камерах из-за отсутствия отопления. Об этом сообщили волонтеры правозащитной организации «Весна» в своем Telegram-канале MAYDAY.

По данным активистов, температура воздуха в Могилевской области, где расположена колония, днем не превышает 15 градусов по Цельсию, а ночью — двух градусов. «Именно в этот период администрация исправительного учреждения решила начать замену труб», — говорится в сообщении.

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Эту информацию подтвердил и белорусский портал Reform.by. Как отмечают журналисты, в учреждении находятся как минимум 39 человек, признанных политзаключенными, в том числе один из лидеров партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

С аналогичными проблемами, как утверждает портал, сталкиваются осужденные в ИК-15 под Могилевом. «Там тоже нет отопления, заключенные жалуются на холод, а также на сложности со звонками родным», — пишет издание со ссылкой на родственников зэков.

Ранее суд в Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела против 22-летнего рэпера. Его хотят посадить на четыре года за «оскорбительную» песню про президента Александра Лукашенко. Сам мужчина полагает, что столкнулся с местью силовиков.

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против представителей оппозиции, журналистов и правозащитников. Многие их них, как и рядовые участники демонстраций, были отправлены в СИЗО, несколько десятков человек получили реальные сроки за свою деятельность.