В Белоруссии назвали фейком данные о лагере политзаключенных под Минском

«Лагерь для политзаключенных» под Минском, о котором ранее сообщал американский телеканал CNN, назвали фейком. Об этом пишет созданный журналистами издания Tut.by портал Zerkalo.

По данным портала, до середины 1990-х годов в зданиях «лагеря» располагался 25-й арсенал ракетных войск стратегического назначения СССР, который находился на территории закрытого военного городка Столбцы-2. С тех пор городок превратился в поселок Новоколосово Столбцовского района Минской области, а на его территории вместе с техникой и вооружением разместилась войсковая часть 25 819.

Zerkalo также приводит слова председателя Новоколосовского сельского совета Дмитрия Коршункова. По его мнению, американские журналисты, действительно, сняли воинскую часть. «Это 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения. Тут хранится техника, вооружение, работают срочники, контрактники, гражданские», — объяснил он.

Глава сельсовета подчеркнул, что был удивлен выводам CNN. «Я даже не знаю, как это назвать. Фейк такого масштаба, что я уже не знаю. Если люди придумывают такие истории, то им журналистами точно не надо быть», — заключил он.

4 августа CNN опубликовал репортаж, в котором рассказал о «лагере для политических заключенных», находящемся в часе езды от Минска. Журналисты предположили, что именно такое учреждение находится на территории в 81 гектар, обнесенной заборами с колючей проволокой под напряжением и патрулируемой людьми в камуфляже.