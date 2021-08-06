Американский телеканал сообщил о лагере политзаключенных под Минском

Власти Белоруссии в часе езды от Минска, предположительно, построили лагерь для политических заключенных. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на видеозаписи показаний очевидцев, которые поступили в редакцию.

По его данным, лагерь находится в поселке Новоколосово Минской области в месте, где во времена СССР находился арсенал ракетных войск. Территория в 81 гектар обнесена тремя рядами заборов с колючей проволокой под напряжением, по периметру установлены «новые камеры видеонаблюдения». Также на воротах есть табличка «Запретная граница. Проход запрещен», а за забором располагается несколько зданий, в частности, одноэтажный барак со светоотражающими стеклами. По территории замечены люди в камуфляже.

Местные жители говорят, что это место является лагерем, и территорию патрулируют военные. Как сообщил один из источником телеканала, объект, возможно, может быть использован как лагерь для заключенных, однако прямых доказательств этому у спецслужбы нет.

Как рассказали источники «Белсата», в Новоколосово находится бывший военный городок, который в советское время был засекречен. Они также утверждают, что в поселке все еще находится военная база.

5 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал силовикам перекрыть белорусскую границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. «С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — объявил он.