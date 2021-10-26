Летучая назвала причину отчисления студентов «Останкино»

Телеведущая Елена Летучая, которая также является преподавателем «Высшей школы "Останкино"», заявила, что студентов учебного заведения отчислили за «саботирование антиковидных мер», а не за лайк комментария с критикой школы. Причину решения, которое приняло руководство учебного заведения, она назвала в разговоре с «Газетой.Ru».

«Выражая недовольство уходом нашей школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, наши теперь уже бывшие студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер — лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день», — сказала Летучая о действиях студентов.

При этом она заявила, что лайки к постам и комментариям в Instagram не имели отношения к решению руководства школы об отчислении студентов.

Летучая отметила, что администрация школы и в дальнейшем будет пресекать попытки неисполнения подобных требований. По ее словам, «Высшая школа "Останкино"» всегда отличалась «неукоснительным соблюдением» российских законов. «Мы и впредь не будем допускать саботирования подобных указов и ограничений. А также нарушения дисциплины в стенах "Высшей школы"», — заключила телеведущая.

Ранее шестеро студентов «Высшей школы "Останкино"» заявили, что их отчислили из-за того, что они поставили лайки к негативному комментарию об учебном заведении в Instagram. Речь шла о сообщении, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия на время ограничений, введенных из-за коронавируса. По словам студентов, в этот период они должны были полностью оплачивать обучение.