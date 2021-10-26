Познер прокомментировал ситуацию с отчислением шестерых студентов «Останкино»

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер высказался об отчислении шестерых студентов «Высшей школы "Останкино"» из-за лайка комментария с критикой учебного заведения. Слова журналиста и его оценку решения руководства учебного заведения приводит издание «Подъем».

Телеведущий, проводивший в «Высшей школе "Останкино"» мастер-классы, назвал ситуацию с отчислением студентов странной.

«Какая там на самом деле ситуация, я не знаю. Но если это все так, то это довольно странный метод улаживания какого-то недовольства. Я бы сказал, что такая реакция останкинской школы — это абсолютное безобразие», — отметил Познер.

Ранее несколько студентов «Высшей школы "Останкино"» заявили, что их отчислили из-за лайков к негативному комментарию об учебном заведении в социальной сети Instagram. Все они поставили лайк к сообщению, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия на время ограничений, введенных из-за коронавируса. По словам студентом, несмотря на это, они должны были полностью оплачивать обучение.