В России заявили о выходе на плато коронавируса

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости заявил, что Россия выходит на плато четвертой волны коронавируса, несмотря на то, что спада пока не наблюдается.

«Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие "растворились" среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших. Вот почему коронавирус распространяется не так активно и происходит замедление темпов заболеваемости», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что распространение подсчитывается по количеству выявленных случаев, а не по смертности. В целом, по словам врача, в России наблюдается естественный ход событий, на который влияет в том числе вакцинация.

Поздняков добавил, что стабилизация не зависит от действий людей, напротив, если бы граждане активнее прививались, темпы заболеваемости снижались бы быстрее. Он отметил, что четвертую волну страна прошла тяжело, не легче, чем предыдущую, летнюю, однако система здравоохранения была к ней готова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Он прошел процедуру на следующий день после повторной вакцинации «Спутником Лайт».

