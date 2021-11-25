В работе шахты «Листвяжная» нашли сотни нарушений

Ростехнадзор выявил в 2021 году 914 нарушений в работе шахты «Листвяжная»

Представители Ростехнадзора в 2021 году выявили 914 нарушений на шахте «Листвяжная». Об этом в Telegram рассказал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Он уточнил, что с начала года на шахте было проведено 127 проверок, девять раз ее работу приостанавливали. Общая сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей.

Виль отметил, что последний раз ЧП со смертельным исходом на «Листвяжной» произошло почти пять лет назад. Тогда инцидент был связан с нарушениями техники безопасности.

О происшествии на «Листвяжной» в городе Белово сообщалось утром в четверг, 25 ноября. Согласно предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту.

Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли. Позднее в шахте обнаружили тела троих спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.