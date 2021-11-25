Сообщение о сезонном дефиците лекарств в регионах оказалось недостоверным

Сообщение Общественной потребительской инициативы (ОПИ) о дефиците лекарств от коронавируса, гриппа и ОРВИ в ряде регионов России оказалось недостоверным.

В среду, 24 ноября, издание «Коммерсантъ» опубликовало письмо ОПИ в адрес Роздравнадзора, в котором организация предполагает, что «может повториться прошлогодняя ситуация с нехваткой в аптеках некоторых регионов препаратов от COVID-19, гриппа и простуды». Речь идет о препаратах, входящих в рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, — фавипиравир, парацетамол, умифеновир, апиксабан, ривароксабан. А также о лекарствах, востребованных для лечения гриппа, — ингавирин, кагоцел, трекрезан и нобазит.

В ОПИ считают, что аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости. Организация со ссылкой данные опроса, методика проведения которого не описывается, сообщает, что наибольшие проблемы с нехваткой лекарств наблюдаются в Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Сведения о дефиците опровергли в Росздравнадзоре. По данным ведомства, за последние полгода не поступало обращений граждан о дефиците лекарств против коронавируса, гриппа и ОРВИ, а их запасы в российских регионах достаточны.

В федеральной службе подтвердили сезонный рост спроса на препараты и отметили, что в связи с этим производители увеличили выпуск лекарств. Так, в 2021 году на российский рынок поступило более 60 миллионов упаковок умифеновира (в 2019 году было 10,6 миллиона), более 26,7 миллиона упаковок интерферона (4,6 миллиона в 2019-м), около 8 миллионов упаковок фавипиравира (3,3 миллиона в 2020-м), 15 миллионов упаковок апиксабана (5 миллионов в 2019-м) и 8 миллионов упаковок ривароксабана (5,3 миллиона в 2019-м).

Новость о дефиците лекарств получила широкое распространение в СМИ — материал появился в федеральных и региональных изданиях, при этом некоторые ошибочно приписали заявление о нехватке лекарств Росздравнадзору.

Ряд федеральных СМИ вечером 24 ноября также распространили опровержение Росздравнадзора.