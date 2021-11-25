Российские нефтяники оказались не готовы добывать много нефти

Российские нефтяные компании оказались не готовы добывать большое количество нефти в соответствии с текущими условиями сделки ОПЕК+, пишет «Коммерсантъ». Причиной тому —недостаточные инвестиции в бурение новых скважин.

О нехватке добывающих мощностей в октябре и ноябре рассказали сразу несколько отечественных нефтяных компаний. Все они сталкиваются с последствиями недостаточного финансирования разработки новых скважин в условиях ограничений на добычу в рамках действующей сделки ОПЕК+.

Она была возобновлена в мае 2020 года после нескольких недель перерыва, связанного с невозможностью договориться об условиях продления. Согласно изначальным договоренностям, суммарное сокращение добычи составляло 9,7 миллиона баррелей в сутки и должно было постепенно уменьшаться. К настоящему моменту оно снизилось до четырех миллионов баррелей в сутки и в дальнейшем будет уменьшаться на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно — с тем, чтобы в сентябре 2022 года соглашение вовсе прекратило действие.

Изначально страны-участницы рассчитывали уровень сокращения и персональные квоты, исходя из максимально возможных «нормальных» уровней добычи. В итоге для некоторых из них эти уровни оказались слишком высокими. Так, Россия установила его на отметке в 11 миллионов баррелей в сутки, в то время как вице-премьер Александр Новак считает более реалистичным показатель в 10,5 миллиона баррелей в сутки.

Во время действия соглашения многие компании отказались от инвестиций в добычу. В итоге их текущие мощности зачастую не способны удовлетворить разрешенные, постоянно растущие квоты. По оценке компании Vygon Consulting, снижение объемов добычи по итогам 2021 года составит пять процентов.