В российском регионе смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

Губернатор Нижегородской области Никитин разрешил пускать без QR-кодов в музеи и общепит

В Нижегородской области в заведения общепита, музеи и другие общественные места могут пускать посетителей без QR-кодов. О смягчении введенных из-за COVID-19 ограничений сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Instagram.

По словам губернатора, заведения общественного питания, библиотеки, сауны, гостиницы, спортивные залы и кинотеатры будут сами решать, необходимы ли им цифровые пропуски. Каждая организация может принять подобное решение — при сохранении QR-кодов часть ограничений в заведении снимется.