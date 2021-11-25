В Швеции придумали натуральную замену пластику

Исследователи из Стокгольмского университета разработали натуральный аналог пластика на основе органического вещества лигнина, пишет научный журнал New Atlas. Этот материал термореактивен, то есть меняет форму при нагревании, а также может многократно использоваться повторно.

Лигнин — органический полимер, который образует стенки клеток растений, в том числе деревьев. Его получают из древесных отходов, производимых целлюлозно-бумажной промышленностью, и в настоящее время используют при изготовлении инновационных аккумуляторов, углепластика и бетона.

По задумке шведских ученых, лигнин также можно соединять с нетоксичными химическими веществами без предварительной обработки, полученными из этиленгликоля. В результате получается прочная и многоразовая замена пластмассы с похожими характеристиками. Например, при нагревании такому материалу можно придать любую форму.

В зависимости от доли добавленного лигнина материал может менять характеристики. Его можно сделать мягким и прочным или твердым и хрупким, и даже изготовить из него надежный органический клей. При этом получившийся продукт можно подвергнуть термической обработке, чтобы он принял прежнюю форму, и использовать повторно. «Благодаря тому, что в его структуре присутствуют динамические ковалентные связи, материал можно формовать снова и снова, при относительно слабом нагреве», — объяснил профессор университета Мика Сиппонен. Даже после деформации материал остается прочным, как современный пластик.

Ученые из Испании также научились создавать экологически чистый пластик из кожуры помидоров. Этот вид отходов на пищевых предприятиях является источником жирных кислот, из которых можно производить биоматериал для упаковки продуктов. Упаковка из томатов не уступает традиционной в прочности, однако разлагается значительно быстрее.

