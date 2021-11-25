Мужчина залез в бассейн к крокодилу ради селфи и едва не погиб

На Филиппинах турист едва не погиб после нападения крокодила в парке развлечений

В парке развлечений на Филиппинах турист по ошибке залез в бассейн к крокодилу ради эффектной фотографии и едва не погиб. Инцидент попал на видео, его опубликовал Daily Mail.

По данным издания, 68-летний Нехемиас Чипада (Nehemias Chipada) приехал в парк Amaya View, чтобы отпраздновать свой день рождения. Мужчина решил сделать селфи с крокодилом, ошибочно приняв его за пластиковую фигуру натуральной величины. Его размер достигал 12 футов (примерно 3,6 метра).

Спустившись в вольер, путешественник наклонился к животному, держа в одной руке телефон. Однако спустя несколько секунд хищник напал на туриста, укусив его за руку. На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина достает конечность из пасти крокодила и старается быстро покинуть бассейн. Также можно заметить, как с раненной руки капает кровь.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. После инцидента Чипада обвинил парк развлечений в халатности. По его словам, на территории не было предупреждающих знаков, что в бассейне находится не скульптура, а настоящий крокодил.

Представители Amaya View согласились взять на себя лечение туриста, однако они отрицают свою вину. Как заявила главный операционный директор парка Кэнди Унабиа (Candy Unabia), всем посетителям заранее объясняют правила перемещения по территории.