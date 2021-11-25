Уровень долговой нагрузки россиян достиг рекорда

Уровень долговой нагрузки россиян по итогам первого полугодия 2021 года достиг максимального значения за все время наблюдений — 10,24 процента. О рекордном соотношении расходов на платежи по кредитам и располагаемых доходов населения сообщил Центральный банк в «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном на сайте регулятора.

Рост долговой нагрузки населения Центробанк отнес к уязвимостям финансового сектора. Основной факт в рост показателя внесли сегменты необеспеченного потребительского и ипотечного кредитования, причем в первом сегменте тенденция связана исключительно с увеличением средней суммы задолженности, приходящейся на одного заемщика. По мнению регулятора, это повышает риски портфеля необеспеченных кредитов.

В обзоре ЦБ отмечается, что на 1 октября годовой темп прироста задолженности по необеспеченным потребкредитам составил 19,1 процента. Показатель соответствует допандемийному уровню, но регулятор считает его несбалансированным в условиях медленного роста доходов россиян, «что создает предпосылки для ухудшения кредитного качества розничных портфелей в будущем».

Кроме того, отмечается, что объем выдачи рискованных необеспеченных кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80 процентов вырос с 23 процентов во втором квартале прошлого года до 31 процента в третьем квартале 2021-го. Также регулятор посетовал, что банки наращивают необеспеченное потребкредитование «без надлежащей проверки получаемых заемщиком доходов».

Ранее ЦБ неоднократно указывал на риски, связанные с ростом закредитованности россиян, и даже говорил о формировании пузырей. С оценкой регулятора не согласны в правительстве: в Минэкономразвития в конце ноября сообщили «Ленте.ру», что подобной угрозы не видят, а у банков есть «запас» по росту портфеля.