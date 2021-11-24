В Минэкономразвития поспорили с Центробанком о долгах россиян

В Министерстве экономического развития России не видят оснований для заявлений о формировании «пузырей» на рынке кредитования, сообщили в ведомстве «Ленте.ру». Ведомство оспаривает оценки Центробанка, где ранее утверждали, что такая ситуация сложилась в отдельных сегментах сектора.

По мнению Минэкономразвития, о «пузыре» можно говорить в том случае, если расходы граждан на обслуживание долгов превышают 50 процентов от их доходов. Речь идет о так называемом уровне долговой нагрузки, который сейчас составляет 35 процентов. В Минэкономразвития уверены, что при сохранении нынешних тенденций и при отсутствии резких повышений процентных ставок кредитный портфель может вырасти еще на 12 триллионов рублей. В настоящее время, по данным Минэкономразвития, объем займов физических лиц в российских банках достигает 23,2 триллиона рублей.

12 триллионов рублей — оценка «запаса» роста розничного кредитного портфеля в российских банках

В ведомстве подчеркнули, что сейчас, после роста в 2020 году, снижается доля ссуд физлиц с просрочкой платежей более 90 дней. С начала 2018 года показатель сократился на 3,1 процентного пункта и остается на «приемлемом» уровне. «В настоящее время это главное свидетельство того, что ситуация на розничном рынке кредитования не является "пузырем"», — прокомментировал замглавы ведомства Илья Торосов.

На риски возникновения пузырей и исторически высокий уровень долговой нагрузки в регуляторе указывали в мае. В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя рекордные показатели выдачи потребкредитов, говорила, что пока речи о пузыре не идет. Тем не менее, она подчеркивала, что высокие темпы роста необходимо охладить. Оперативно уточнить актуальную позицию регулятора по поводу рисков в секторе потребительского кредитования в Центробанке отказались.

Позитивные тенденции на рынке кредитования сейчас есть, отметила в разговоре с «Лентой.ру» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева (данные организации Минэкономразвития использовало в оценках уровня долговой нагрузки). Кредитные учреждения стали обращать больше внимания на соотношение расходов на обслуживание кредита с доходами россиян, а у самих заемщиков растет платежная дисциплина, объяснила она. Однако с оценкой приемлемости уровня просрочки специалист не согласилась. В период с 2015 года просрочка действительно снижалась, «небыстро, но стабильно», но в пандемию в абсолютном выражении выросла, сократившись лишь в процентном соотношении в общем объеме ссуд. Причина снижения доли просроченной задолженности в основном связана со значительными темпами прироста кредитного портфеля, что и «размывает» долю просрочки, согласен заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Новые риски

По мнению Минэкономразвития, риски для заемщиков сейчас создает ужесточение денежно-кредитной политики со стороны самого Центрального банка. «В 2021 году ставки по кредитам растут на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ. Это тревожный фактор, так как возрастает долговая нагрузка на россиян», — указал Торосов.

Повышение ставок, вероятно, действительно приведет к увеличению долговой нагрузки в целом по системе, хотя значительным оно и не будет, согласен Егор Лопатин. По его мнению, банки уже адаптировали свою кредитную политику с учетом принятых центробанком мер по охлаждению сегмента, доля рискованных заемщиков стала снижаться. Кроме того, долговую нагрузку позволяет снизить увеличение сроков кредитования, и на такие меры банки охотно идут, добавил он.

Сам подход к регулированию кредитования, указала Лазарева, должен быть сбалансированным, в том числе из-за рисков, связанных с черным рынком. Она привела в пример ужесточение политики по отношению к микрофинансовому рынку: многие участники сектора не справились с требованиями, которые установил регулятор, и ушли в тень. Потому необходимо уделять внимание борьбе с нелегальным кредитованием, в том числе силами правоохранительных органов, подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

«Безусловно, оздоровление рынка происходит. С другой стороны, мы видим тенденцию к тому, что многие граждане, не справляясь с долгами, идут на нелегальный рынок, и этот сектор никто не учитывает. И это риск, с которым мы пытаемся бороться» руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева

В октябре Госдума приняла законопроект, дающий Центробанку право ограничивать выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с помощью прямых количественных лимитов, в первом чтении, 24 ноября законопроект был принят во втором чтении. В Ассоциации российских банков указывали, что изменения могут создать риски для самих заемщиков из-за угрозы «теневого финансирования». Вице-президент АБР Алексей Войлуков подчеркивал, что проблему закредитованности лимиты банков не решат: не получив деньги в банках или МФО, клиент обратится к нелегальному сектору.

В Центробанке, в свою очередь, указывали, что в случае принятия закона прибегнут к ограничениям, если увидят усиление рисков. Регулятор планирует учитывать ряд факторов, включая рост закредитованности россиян. По данным ОНФ, по итогам первого полугодия задолженность россиян по кредитам выросла почти на 24 процента в годовом выражении, к июню 2020-го. В Минэкономразвития в августе отмечали, что уровень долгов россиян находится на низком уровне по сравнению с другими государствами: в стране он составляет менее 20 процентов ВВП, а в таких странах, как США и Великобритания, показатель находится на уровне 70-90 процентов.