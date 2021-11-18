Центробанк России оценил срок введения ограничений на кредиты

В ЦБ РФ сообщили, что количественные ограничения на потребкредиты могут ввести в 2022 году

Инструмент прямых количественных ограничений потребительских кредитов Центральный банк России может задействовать во второй половине 2022 года. Соответствующую оценку дала на конференции агентства S&P директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, пишет «Интерфакс».

Законопроект о праве ЦБ вводить подобные меры прошел первое чтение и дорабатывается в профильном комитете Госдумы. Если закон будет принят, регулятор предоставит банкам «какое-то время на то, чтобы они настроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты», пояснила она. К инструменту ЦБ прибегнет в том случае, если увидит усиление рисков.

«Естественно, мы будем смотреть на ситуацию на рынке, на динамику роста долговой нагрузки, где будем смотреть на разные показатели — и на макроуровне, и на уровне индивидуальных заемщиков. Опять же будем смотреть распределение рискованных кредитов», — сказала Данилова. По ее словам, потребительские кредиты в 2021 году будут расти темпами около 20 процентов, а тренд на замедление, отмечавшийся в октябре, регулятор устойчивым не считает.

Законопроект о праве ЦБ вводить количественные ограничения в кредитовании Госдума приняла в первом чтении 21 октября. Банк России настаивает на предоставлении ему таких полномочий для «охлаждения» необеспеченного кредитования. В Ассоциации банков России считают, что попытка решить проблему перегретого рынка потребительских кредитов через количественные ограничения может только усугубить ситуацию — возможно формирование нелегального рынка.