Выдачу кредитов россиянам смогут ограничить

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, дающий Центробанку право ограничивать выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями. Соответствующая информация опубликована на странице законопроектов на сайте Госдумы.

«Банк России на основании решения Совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения», — говорится в документе и подчеркивается, что эта мера направлена на снижение угроз финансовой стабильности России. ЦБ не сможет ограничить выдачу ипотеки и кредитов под залог автомобиля.

В последнее время Банк России неоднократно поднимал проблему высокой закредитованности населения. В конце сентября регулятор сообщил, что рассмотрит в четвертом квартале 2021 года вопрос об изменении формулы расчета показателя долговой нагрузки. ЦБ планирует повысить макропруденциальные надбавки таким образом, чтобы усложнить выдачу кредитов на длительные сроки и выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой.

В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ограничить размер переплаты по кредитам. Люди должны видеть честную стоимость кредита со всеми «накрученными опциями», сказала Набиуллина. Пока такая мера действует лишь в отношении ипотечных кредитов.