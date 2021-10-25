Российские банки попросили не ограничивать их в выдаче кредитов

Попытка решить проблему перегретого рынка потребительских кредитов через количественные ограничения для банков может только усугубить ситуацию. Таким образом возможность предоставления новых полномочий Центробанку прокомментировали в Ассоциации банков России (АБР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации в Минфин.

Кредитные организации попросили подумать над тем, что лимиты на предложение кредитов не переходят в лимиты ожиданий заемщиков. А значит, сформируется теневой нелегальный рынок, который будет удовлетворять спрос.

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Вице-президент АБР Алексей Войлуков объяснил, что если гражданин столкнется с отказом в банке, он пойдет в микрофинансовую организацию (МФО). Если не сможет получить деньги и там, то обратится еще к кому-то. Таким образом, проблема не решится и возрастут риски.

В МФО тоже опасаются таких перетоков, потому что они в перспективе могут попасть под усиленное регулирование. Директор профильной СРО «МиР» Елена Стратьева считает, что ограничения потребкредитования должны сопровождаться усилением борьбы с незаконным кредитованием.

Законопроект о праве ЦБ вводить количественные ограничения на выдачу кредитов физическим лицам Госдума приняла в первом чтении 21 октября. Отзывы на него принимаются до 3 ноября, дата второго чтения, в котором, как правило, вносятся основные коррективы, не назначена.

Банк России настаивает на предоставлении ему таких полномочий для «охлаждения» необеспеченного кредитования. Действующие меры не позволяют остановить массовую выдачу кредитов, которые приводят к опасному росту закредитованности населения. Инициативу регулятора поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил обеспечить принятие закона в срок до 1 декабря текущего года.

