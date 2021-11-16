Власти придумали новый вариант ограничений на выдачу кредитов россиянам

РБК: ЦБ не сможет вводить ограничения на выдачу кредитов для системно значимых организаций

Центробанк не сможет вводить ограничения на выдачу необеспеченных кредитов только для системно значимых кредитных организаций (СЗКО) — в особую категорию они выделяться не станут. Такой пункт исключен из доработанного ко второму чтению законопроекта о прямых количественных ограничениях, пишет РБК со ссылкой на источники.

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Российские власти думают, что лимиты должны в равной степени применяться ко всем банкам с универсальной лицензией, чтобы не было регулятивного арбитража и перетока рискованных кредитов. Также в новом варианте законопроекта больше нет слов «прямые количественные ограничения». Вместо этого предлагается использовать специальный термин «макропруденциальные лимиты».

Свобода Банка России вводить запреты для кредиторов будет ограничена. ЦБ сможет вводить прямые ограничения на отдельные операции для всех банков только после консультаций с правительством. Также пропал пункт о том, что кредиторы обязаны информировать потребителей о введенных запретах на кредитование.

Законопроект о праве ЦБ вводить количественные ограничения на выдачу кредитов физическим лицам Госдума приняла в первом чтении 21 октября. Попытка решить проблему перегретого рынка потребительских кредитов таким образом может только усугубить ситуацию, считают в Ассоциации банков России (АБР).