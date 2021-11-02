Россиянам ограничат возможность покупать товары в рассрочку

Центробанк решил ограничить россиянам возможность покупать товары в магазинах в рассрочку. Регулятор разослал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) письмо, в котором им рекомендуется не участвовать в подобных схемах без оформления договора потребительского кредита или займа, передает РБК.
Схема рассрочки в магазинах работает так: покупатель оплачивает товар не напрямую, а через посредников — так называемых операторов сервисов рассрочки. Такие компании рассчитываются с магазинами сразу, а затем ждут выплат от потребителей. Взысканием денег, если условия рассрочки перестают соблюдаться, передают банкам или МФО. По сути подобная схема считается кредитом, однако с покупателем никто не заключает договор потребительского кредита или займа.
Отсутствие такого договора «ухудшает положение потребителей, лишая их ряда значимых прав и гарантий», подчеркнули в ЦБ. Иными словами, потребитель не получает информации о полной стоимости кредита и ставке, а также о том, что долг в последствие могут передать сторонним организациям, в том числе, коллекторам.
В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий Центробанку право ограничивать выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями. В случае вступления документа в силу в нынешнем виде Банк России получит право вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитов.