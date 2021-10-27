Россияне задолжали по кредитам десятки триллионов рублей

Общий размер долгов по кредитам физических лиц в России на 1 июля 2021 года составляет 23,9 триллиона рублей. Об этом сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов, передает ТАСС.
Сумму в десятки триллионов рублей Момотов назвал «астрономической». С начала года показатель вырос на 2,3 триллиона рублей, а с 1 июля 2020 года — на 4,06 триллиона. В 2020 году россияне тратили на погашение кредитов почти половину годового дохода (49,1 процента), в 2019 году — 47,1 процента. По словам Момотова, граждане плохо оплачивают кредиты, что грозит массовыми банкротствами, нестабильностью и социальным напряжением.
В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий Центробанку право ограничивать выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями. В случае вступления документа в силу в нынешнем виде Банк России получит право вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитов.
ЦБ неоднократно поднимал проблему высокой закредитованности населения. В конце сентября регулятор сообщил, что рассмотрит в конце года вопрос об изменении формулы расчета показателя долговой нагрузки. ЦБ планирует повысить макропруденциальные надбавки, чтобы усложнить выдачу долгосрочных кредитов и выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой.