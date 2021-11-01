Россиян предупредили о черных кредиторах

В Центробанке россиян предупредили о переходе черных кредиторов — компаний, выдающих займы без лицензии регулятора — в онлайн. Теперь, подчеркнули в ЦБ, для оформления кредита им не нужно личное присутствие человека, передает РБК.
«Нелегальные кредиторы активно переходят в интернет, связь с ними происходит в онлайне, а деньги перечисляются на карту, на телефон», — рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, за девять месяцев 2021 года ЦБ выявил 682 черных кредитора: это на 15 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Рост объяснили пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.
Ранее стало известно, что объем долгов по кредитам физических лиц в России на 1 июля 2021 года составляет 23,9 триллиона рублей. В 2020 году россияне тратили на погашение кредитов почти половину годового дохода (49,1 процента), в 2019 году — 47,1 процента. По словам председателя Совета судей России Виктора Момотова, россияне плохо оплачивают кредиты, что грозит массовыми банкротствами, нестабильностью и социальным напряжением.
В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий Центробанку право ограничивать выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями. В случае вступления документа в силу в нынешнем виде Банк России получит право вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитов.
С другой стороны, подобная практика может иметь системные риски для российских заемщиков. В Ассоциации банков России (АБР)предупредили, что заемщики, столкнувшись с отказами банков, будут удовлетворять потребности с помощью «теневого финансирования» — оформляя рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключая сделки лизинга или вовсе обращаясь к нелегальным кредиторам.