Более четырех миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов

Из-за накопившихся долгов более четырех миллионов россиян оказались невыездными, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«По состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 миллиона исполнительных производств», — заявил он.

Ранее университет «Синергия» провел исследование, изучив, на какие цели чаще всего берут кредит россияне. Самым популярным в стране оказалось ипотечное кредитование. С такой целью в банки обращались 28,8 процента опрошенных. Еще 20,4 процента получают ссуду на покупку автомобиля, 19,4 процента — на приобретение гаджета и бытовой техники, 15,9 процента — на ремонт. Около 8,8 процента брали ссуду на погашение старых долгов. Меньше всего россияне берут кредиты на путешествия, здоровье, помощь родным, обучение и организацию мероприятий (менее 10 процентов).