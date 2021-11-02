Российские банки захотели раздавать кредитки без ограничений

Национальный совет финансового рынка (НСФР) России попросил исключить кредитные карты из-под действия планируемого механизма по ограничению выдачи потребительских кредитов. Об этом говорится в перечне замечаний и предложений организации к законопроекту, который в настоящее время рассматривается в Госдуме, пишут «Ведомости».

Банки хотят раздавать карты из-за того, что это необеспеченные кредиты с лимитом, определяющимся с учетом индивидуальных характеристик заемщика. То есть лимит может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от уровня расходов.

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Так, перед сезоном отпусков банк будет укладываться в прямые количественные ограничения, а затем, из-за интенсивных расходов клиентов, выйдет за него. Также в письме указано, что сам механизм кредитов уже подразумевает уменьшение или обнуление лимита при просрочке по платежам. То есть банки в состоянии самостоятельно оперативно управлять лимитом.

В свою очередь, представитель Банка России назвал во многом условным различие между кредитом наличными и кредитными картами. Из-за этого, указал он, если выводить кредитки за пределы действия закона, то финансовые организации с большой долей кредиток в портфеле получат необоснованные преимущества.

Отдельно НСФР просит прописать в законе, что речь может идти только о необеспеченном кредитовании, чтобы над рынком кредитов с обеспечением не висела угроза. Кроме того, организация настаивает на том, что ЦБ должен проводить консультации с правительством перед введением ограничений и отказаться от требования к банкам объявлять на сайте о таких условиях. Ведь такая информация, скорее всего, вызовет недоверие клиентов. С последним предложением в ЦБ согласились.

Опрошенные изданием эксперты считают позицию банков по основному вопросу слабой, потому что кредитные карты и кредиты наличными — взаимозаменяемые продукты, и при ограничении одного из них начнет расти другой. Кроме того, ограничения по обеспеченным кредитам также важны, иначе закредитованный заемщик начнет закладывать имущество.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) представила свои возражения к готовящемуся законопроекту. В организации предупредили, что такая попытка решить проблему перегретого рынка потребительских кредитов может только усугубить ситуацию, поскольку сформирует теневой рынок.