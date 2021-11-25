Назван идеальный для похудения фрукт

Нутрициолог Степная посоветовала худеющим съедать не более 150 граммов ананаса в день

Нутрициолог Ирина Степная заявила, что ежедневное употребление ананаса помогает похудеть. Кроме того, этот фрукт улучшает работу кишечника, передает РИА Новости.

Степная назвала ананас идеальный для похудения лакомством: он богат витаминами группы В, С, А и микроэлементами — железом, магнием и кальцием. Специалист посоветовала употреблять фрукт людям, стремящимся улучшить работу кишечника и решить проблемы с метеоризмом и запорами.

Нутрициолог посоветовала худеющим смело добавлять в рацион ананас, однако следует съедать в день не более 150 граммов в день.

«Лучше его есть с молочными продуктами, так вы получите диетический ужин и полный набор полезных микроэлементов для красоты и здоровья», — подчеркнула Степная.

Эксперт напомнила, что ананас противопоказан аллергикам и пациентам с гастритом и язвой желудка.

Ранее диетолог Александра Лапина раскрыла вред лимона. По ее словам, этот продукт не следует употреблять россиянам аллергией на цитрусовые и с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.