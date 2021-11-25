Многодетного россиянина отправили на зону за пиратский софт — он скачал чертежную программу около семи лет назад. Об этом сообщает ОТВ.

По данным издания, коммерсант Иван Красноюрченко из Асбеста установил на три компьютера своего предприятия нелицензионную версию чертежной программы около семи лет назад. Но в этом году в офис предприятия нагрянули сотрудники ОБЭП и изъяли три компьютера.

Правообладатель насчитал ущерб свыше трех миллионов рублей: по миллиону и 131 тысяче рублей за каждую копию. Иван не согласился с такой суммой и отказывался вести переговоры с компанией-правообладателем.

Судья, рассмотрев дело, вынес вердикт: год лишения свободы в колонии общего режима. Защита Красноюрченко будет обжаловать этот приговор — у него трое детей, он их единственный кормилец.

