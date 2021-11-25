Российская отрасль пожаловалась на риски многомиллиардных потерь

Изменения в законодательстве Белоруссии и Казахстана, вместе с Россией входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), создают риски многомиллиардных потерь для российских маркетплейсов, предупредили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет «Коммерсантъ».

Отраслевая ассоциация пожаловалась на ситуацию премьеру России Михаилу Мишустину, попросив посодействовать решению проблемы. Со следующего года в Казахстане и Белоруссии российские интернет-площадки должны будут платить налог с тех товаров, которые они продают на территории стран, указывается в письме АКИТ. Притом НДС компании продолжат платить и в России.

По оценкам АКИТ, с учетом размера налоговой ставки в 12 процентов в Казахстане и 20 процентов в Белоруссии дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы может составить 3,6 миллиарда и 3,8 миллиарда соответственно. Теперь организация просит российского премьера сформулировать позицию России «о недопустимости введения двойного налогообложения до проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС». Сейчас отрасль хочет, чтобы введение НДС в соседних странах отложили до проработки вопроса налогового вычета внутри страны.

25 ноября стало известно также, что за последние пять лет, на фоне различных ставок табачного акциза в России и странах ЕАЭС, приводящих к высокой доле контрафакта, российский бюджет недополучил сотни миллиардов рублей из-за больших объемов нелегальной продукции. К такому выводу пришла Счетная палата: общий объем потерь с 2016 года аудиторы оценили в 295,6 миллиарда рублей, из них 246,3 миллиарда приходится на недополученный табачный акциз, а остальное — налог на добавленную стоимость, который не был уплачен. 93 процента нелегальной табачной продукции из стран ЕАЭС приходится на Белоруссию.