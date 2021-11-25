Трех блогеров приговорили к тюремному заключению за пранк

Суд приговорил трех блогеров к 3,5 годам лишения свободы за пранк над таксистом. О том, что им предстоит отбыть тюремное заключение, «Ленте.ру» сообщили в Пресненском суде Москвы.

«Думшебай Е., Тусупов А., Хасанов Р. Н. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 166 УК РФ, им назначено наказание в виде реального лишения свободы, сроком три года и шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в инстанции. Нарушителей взяли под стражу в зале суда.

В марте блогеры вызвали такси бизнес-класса, чтобы устроить пранк. Когда машина подъехала, двое из них сели в салон и попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. После того, как таксист вышел, один из блогеров сел за руль BMW и уехал.

Спустя несколько минут блогеры вернулись. Они сообщили водителю, что таким образом подшутили над ним. Тем не менее к тому моменту таксист уже вызвал полицию.

Россияне, приговоренные к лишению свободы, регулярно снимали видео с различными пранками. Один из блогеров, находившийся в салоне автомобиля, снимал происходящее на видео, в том числе реакцию водителя.