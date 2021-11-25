В Кабардино-Балкарии стартовал праздник культур народов республики

В Кабардино-Балкарии начался праздник народов «Наш общий дом - Республика моя», который будет проходить по 30 ноября. Об этом пишет «Вести КБР».

Программа мероприятия предполагает знакомство с культурой и традициями районов и городов республики. Открыл фестивальную эстафету Чегемский район.

Мастера представили свои работы в районном Доме культуры, посетители могли в деталях изучить традиционные ремесла народов республики. Районный музей в свою очередь продемонстрировал экспонаты из фондов. Участники фестиваля могли отведать блюда национальной кухни — лакумы, домашнюю колбасу, хычины и халву.

По словам начальника Управления культуры администрации Чегемского района Эммы Кабжиховой, в программе представлены выставочные стенды, на которых обозначены заслуженные работники Чегемского района по отраслям. «Не все сегодня могут увидеть красоту, которую мы сегодня выставили. Все будет освещено в соцсетях, выложено на сайтах», — сказала она.