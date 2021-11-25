Пушков ответил на слова Тимошенко о стоящей перед Россией на коленях Украине

Украину поставили на колени некомпетентные и безнравственные авантюристы, руководящие страной. Так на слова бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко ответил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, уголь есть на Донбассе, однако его возят из Соединенных Штатов, а газ есть у России, но его перекупают за большую цену у Польши и Словакии. «А скоро начнут сало возить из Аргентины. Приехали, как говорится...», — добавил Пушков.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что Украину поставили на колени, так как страна в настоящее время как никогда зависима от поставок электроэнергии из России и Белоруссии.

Она добавила, что если отключить Украину от поставок из соседних государств, то в стране не хватит электроэнергии. Вместе с тем Тимошенко отметила, что правительство само говорит об аварийных перетоках в государстве, а это, в свою очередь, говорит о чрезвычайном положении.