Тимошенко рассказала о стоящей перед Россией и Белоруссией на коленях Украине

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала в эфире телеканала «НАШ», что Украину поставили на колени, поскольку страна в настоящее время как никогда зависима от поставок электроэнергии из России и Белоруссии.

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«Реальное спасение будет, если Белоруссия и Россия не выключат рубильники по перетокам электроэнергии, то есть по поставке электроэнергии в Украину. Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени», — заявила экс-премьер.

По ее словам, если отключить Украину от поставок из соседних государств, то в стране не хватало бы электроэнергии. Кроме того она отметила, что правительство само говорит об аварийных перетоках в стране, а это, в свою очередь, говорит о чрезвычайном положении.

Ранее Тимошенко назвала виновных в энергетическом кризисе в стране. По ее словам, настоящий кризис искусственно создан чиновниками. Тимошенко отметила, что хотела бы знать имена всех, кто получил команду поставить страну в такое положение.