Тимошенко назвала виновных в энергетическом кризисе на Украине

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала виновных в энергетическом кризисе в стране. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По ее словам, настоящий кризис искусственно создан чиновниками. Тимошенко отметила, что хотела бы знать имена всех, кто получил команду поставить страну в такое положение. Она также добавила, что хотела бы узнать, кто не закачал газ в хранилища, «не положил уголь» и полностью сорвал зимний период стабильной работы.

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Помимо этого, политик отметила, что чиновники высокого уровня сами признают кризисную ситуацию, и задалась вопросом, что же власти делают для ее решения. «Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки», — подчеркнула она.

Тимошенко также добавила, что если в стране хотя бы на протяжении двух недель температура будет составлять десять градусов мороза, то начнутся серьезные проблемы. При этом она заявила, что на Украине в принципе не может быть энергетического кризиса, так как страна добывает свой газ и имеет природные газохранилища.

Ранее специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк заявила, что Украину ждет крайне сложный отопительный сезон из-за энергетического кризиса и катастрофической ситуации с ресурсами. «Дай бог, чтобы погода дала нам протянуть до Нового года. Но в любом случае мы уходим в 90-е годы, когда мы с вами чай грели в определенные часы. У меня такое ощущение, что это просто геноцид нашего населения», — подчеркнула эксперт.

