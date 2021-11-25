Названа дата открытия ЕС для переболевших и привитых туристов

Еврокомиссия: с 1 марта 2022 года ЕС разрешит въезд всем переболевшим и привитым

С 1 марта 2022 года Евросоюз разрешит въезд всем, кто переболел коронавирусом или привит препаратами, одобренными ВОЗ и Еврорегулятором. Об этом сообщает ТАСС.

Дату открытия ЕС назвали в Еврокомиссии.

Ранее в ноябре сообщалось, что Европейский союз порекомендовал ограничить срок действия вакцинных сертификатов девятью месяцами. Кроме того, Еврокомиссия планирует настаивать на еще одном изменении в правилах въезда: приоритет хотят отдавать привитым путешественникам. Для въезда на территорию ЕС им нужно будет проводить ревакцинацию каждые 9 месяцев.