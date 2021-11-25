Российские рестораны массово поднимут цены

«Известия»: сетевые рестораны России заявили о повышении цен до 15 процентов в 2022 году

В России крупные сетевые рестораны, в числе которых «Шоколадница», Novikov Group, Tigrus Group и Black Star Burger, заявили о массовом повышении цен до 15 процентов в 2022 году. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказали участники российского рынка, они, вероятно, поднимут цены на блюда в следующем году. Пока они говорят о росте их стоимости в среднем на 5-10 процентов, а в отдельных случаях не исключают и повышения в 15 процентов.

Президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров отметил, что на ценах, в частности, отражается рост стоимости логистических услуг. В следующем году блюда могут подорожать еще минимум на 10 процентов, отметил он.

По словам гендиректора Black Star Foods, основателя Free Dog и Free Pizza Юрия Левитаса, рост стоимости блюд в среднем составит 5-10 процентов и он будет постепенным. По мнению гендиректора «Шоколадницы» Олега Подгорного, повышение цен на 8 процентов не избежать — слишком разогналась инфляция. При этом точный рост цен будет зависеть от конкретных блюд. Ресторатор Аркадий Новиков сказал, что готов повысить цены, если в следующем году стоимость ингредиентов для блюд еще вырастет.

При этом владелец Tigrus Group Хенрик Винтер заверил, что если всплеск роста инфляции будет временным явлением, то компаниям удастся оттянуть момент увеличения стоимости блюд на максимально поздний срок.

По данным Росстата, инфляция в октябре достигла 8,13 процента в годовом выражении. Больше всего подорожало продовольствие, особенно плодоовощные продукты. Рост цен на еду, по мнению Центрального банка, обусловлен плохим урожаем в этом году. По прогнозам регулятора, продовольственная инфляция может продолжить расти в первом полугодии 2022 года.