Сбившего насмерть двоих рабочих в Тюмени сотрудника СК арестовал суд

Сотрудника СК, который в пьяном состоянии сбил насмерть двоих рабочих в Тюмени, арестовал суд — предполагаемый виновник ДТП проведет в изоляторе как минимум два месяца. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

По его данным, в суде бывший следователь сообщил, что из органов был уволен 24 ноября.

Ранее видео с последствиями аварии попало в сеть. На нем можно рассмотреть автомобиль BMW, у которого смят бампер, выбиты окна и сработали подушки безопасности.

Водитель BMW после аварии получил ранения, но выжил. Telegram-канал SHOT сообщил, что за рулем был замначальника Следственного отдела СКР Павел Шадрин.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что ДТП произошло на Объездной трассе около 11 часов вечера во вторник, 23 ноября. Двое мужчин чистили на трассе снег. Для проведения работ они выставили дорожные знаки и установили мигающие лампочки. Однако BMW сбил их на большой скорости. Виновнику ДТП грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.