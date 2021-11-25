Автоэксперт развеял миф о штрафах за мытье стекол автомобиля у дома

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с «Лентой.ру» развеял миф о штрафах за мытье стекол машины у дома.

«Мыть автомобили во дворах, вообще, никогда нельзя было, просто теперь отдельно вводят за это штраф, а журналисты посчитали, что, если ты протер стекло или номер, то это будет приравниваться к мойке. Никто не будет приравнивать, это так просто решили запугать и словить хайп, потому что протирать номера и фары — это как чихнуть в платок», — объяснил Субботин.

Ранее издание «За рулем» сообщило, что с 1 марта 2022 года вступят в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым протирание стекол, фар и номерных знаков во дворе будет приравниваться к мойке автомобиля и наказываться штрафом на сумму от 300 до 5000 рублей.