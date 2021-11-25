В алтайском нацпарке выпустят на волю десятки краснокнижных соколов

В Сайлюгемском нацпарке в Республике Алтай до конца 2025 года выпустят в дикую природу десятки краснокнижных соколов-балобанов. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора заповедника Валентину Зяблицкую.

«Всего в течение четырех ближайших лет планируется выпустить в национальном парке не менее 40 взрослых птиц, а также несколько птенцов из расчета по 10-12 птиц ежегодно», — заявила Зяблицкая.

По ее словам, программа по восстановлению популяции соколов-балобанов стартовала в алтайском нацпарке в этом году. За время ее реализации специалисты уже выпустили 12 птиц, выращенных человеком или ранее попавших в неволю. Перед тем, как вернуть соколов в естественную среду обитания, их обучают навыкам охоты. Кроме того, начиная с 2022 года их также будут оснащать GPS-датчиками, которые в дальнейшем позволят ученым следить за перемещениями птиц.

В настоящее время большая часть мировой популяции балобанов гнездится в Азии. При этом, по данным специалистов, их численность за последние 20 лет сократилась практически вдвое. Сейчас на территории России живут всего около 1,2 тысячи пар таких птиц.