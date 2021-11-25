У колхозников «России» вновь появилась возможность получить зарплату и паевые

Сегодня закончилась крахом попытка провести очередное незаконное собрание уполномоченных членов ставропольского СПК «Россия», а на площади перед зданием колхозного правления состоялся импровизированный митинг против нелегитимного собрания и незаконного правления. Ситуация, складывающаяся в СПК «Россия», сегодня показала, что у колхозников впервые за долгое время появилась реальная возможность получить законные выплаты паевых, заработной платы, а также социальные выплаты.

Как сообщили «Ленте.ру» участники мероприятия, более сотни колхозников, членов кооператива сегодня присутствовали как в здании правления СПК «Россия», так и на площади возле здания. Люди скандировали в адрес незаконного правления и нанятых им адвокатов: «Позор!», «Провокаторы!», «Долой!», «От нас хотят урвать кусок и разорвать колхоз на части!», «Вас сюда никто не приглашал!», «Собрание незаконное!», «Судебные решения вступили в законную силу!»

Как уже сообщала «Лента.ру», конфликт в СПК «Россия» разгорелся после того, как часть сотрудников предприятия на собрании 5 февраля 2021 года незаконно выбрала нового руководителя, Александра Гринева. Действующий законный председатель СПК «Россия», не допущенный на собрание по ложному доносу, не согласился с решением и обратился в правоохранительные органы и в суд. Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд 10 ноября подтвердил выводы о ничтожности решения уполномоченных от 05 февраля 2021 года по выбору членов правления СПК «Россия». Также вступило в законную силу решение Арбитражного суда Ставропольского края о признании ничтожными решений, принятых на собрании от 2 июля 2021 года.

С тех пор членами незаконного правления было проведено около 10 общих собраний уполномоченных членов cельскохозяйственного племколхоза «Россия», но все они признаются судами нелегитимными и проводятся с нарушением всех законных процедур. Вопреки действующему судебному запрету (обеспечительная мера Арбитражного суда Ставропольского края от 18.02.2021г. по делу А63-2269/2021) на 25 ноября 2021года было запланировано очередное подобное собрание, результаты которого также будут юридически недействительными, что стало очевидно и сегодня.

Напомним, 17 ноября, с третьей попытки на механизированном токе СПК «Россия» сотрудники бригады № 10 исполнили приказ об отгрузке первой партии зерна пшеницы четвертого сорта, которую компания «ОЗК Центр» выкупает по очень выгодным для колхоза ценам. Незаконным правлением СПК «Россия» ранее были сорваны две попытки исполнить условия договора с крупнейшей российской госкомпанией по отгрузке зерна в рамках заключенного законным председателем СПК «Россия» госконтракту по продаже крупной партии пшеницы нового урожая.

Эта отгрузка чрезвычайно важна для хозяйства. «Деньги, полученные в рамках исполнения госконтракта, будут направлены на выплату заработной платы колхозникам, на выдачу дивидендов всем ветеранам колхоза и работникам кооператива, на социальные выплаты», — рассказал член СХПК «Россия», бригадир бригады № 18 Андрей Ерохин.

Сегодня ситуация на площади перед управлением ставропольского СПК «Россия» реально показала, что хаос, творящийся в колхозе с февраля месяца, наконец, заканчивается. Люди увидели, что закон в станице работает. У них, наконец, появилась реальная надежда спокойно и достойно продолжить работу на предприятии на прежнем высоком уровне.

