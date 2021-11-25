Борцы за спасение планеты поддержали США и КНР в «нефтяной войне» против России

Американские борцы за спасение экологии, которые выступают за активное противодействие изменению климата на планете, поддержали решение президента США Джо Байдена высвободить 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны и тем самым начать «нефтяную войну» против России и других участников соглашения ОПЕК+, сообщает Associated Press.

Решение Байдена провести интервенции на рынке нефти совместно с КНР, Индией, Японией и Южной Кореей для снижения цены топлива на глобальных рынках может помочь снизить стоимость бензина на внутреннем рынке США. По мнению Байдена, скачок цен на топливо произошел после отказа России, Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран от наращивания объемов добычи нефти. В связи с этим американские экоактивисты заявили, что поддерживают принятые меры, которые не вызвали у них беспокойства. Они рассматривают их как краткосрочное решение конкретной проблемы.

Конгрессмен Эд Марки, который известен в США своей поддержкой борьбы с изменением климата, заявил, что Байден предпринимает эффективные действия для защиты американцев от повышения цен на нефть. По его словам, администрация президента продолжает развивать возобновляемые источники энергии, которые должны уменьшить зависимость граждан от ископаемого топлива. «Вот для чего нужны резервы — для защиты нашей экономики от падения. Дорогая нефть усиливает климатический кризис за счет экспорта», — написал Марки в своем Twitter-аккаунте.

В свою очередь, старший директор экологической организации Sierra Club Келли Шихан поддержала действия Байдена, добавив, что нынешний рост цен на нефть является напоминанием о том, что единственный способ по-настоящему достичь энергетической безопасности — быстро отказаться от рискованных ископаемых видов топлива и облегчить людям доступ к зеленой энергии.

Действия президента США одобрил также директор экологической группы компании Oil Change International Лорн Стокман. Он подчеркнул, что Байдену следовало действовать еще раньше, назвав подобную меру администрации необходимым шагом, которая сможет помочь американским потребителям.

При этом, отмечает агентство, действия администрации президента США негативно повлияют на цели страны в области борьбы с изменением климата, включая сокращение выбросов парниковых газов на 50 процентов к 2030 году.

В конце ноября президент США смог договориться с Японией, Индией и Южной Кореей об использовании собственных стратегических запасов топлива. Предполагается, что использование резервов позволит увеличить предложение нефти на глобальном рынке и, как следствие, приведет к снижению цен.