Зеленский рассказал о «мощном шаге» Украины

На Украине появится национальный авиаперевозчик, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Трансляция выступления главы государства на форуме по вопросам авиации и туризма велась в Facebook.

«Мы делаем мощный шаг, про который мы говорили. Помимо обещаний, мы переходим к практической реализации. Это наш национальный авиаперевозчик. Создание его, которое будет начато, можно сказать, официально уже сегодня», — рассказал президент Украины.

По его словам, рабочее название компании — Ukrainian national airlines, «Украинские национальные авиалинии». Экономическую целесообразность проекта подтвердили французские консультанты, сообщил президент страны. Также Зеленский заявил, что создание такого предприятия — «вопрос статуса, имиджа, престижа» Украины, и рассказал, что сегодня страна инвестирует «миллиарды гривен» в модернизацию региональных аэропортов.

О том, что он мечтает о создании современной авиакомпании на Украине «на уровне Turkish Airlines», Зеленский рассказывал еще в 2020 году, заявляя, что государство должно выделить деньги на такой шаг.

