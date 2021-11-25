Рублю предсказали резкое укрепление

Главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен на пресс-конференции в режиме онлайн предсказал рублю резкое укрепление в 2022 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Якобсена, в следующем году следует ждать укрепления курса российской национальной валюты до 69-70 рублей за доллар. Этому поспособствуют рост цен на энергоресурсы и грамотные действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Руководителя регулятора Якобсен назвал «очень прагматичной главой ЦБ». «В этом смысле рубль мне нравится», — добавил главный экономист Saxo Bank.

При этом он отметил, что предсказать влияние внутренних факторов на курс рубля всегда крайне сложно, поэтому он предпочитает больше ориентироваться на внешние. Среди них будущий запуск газопровода «Северный поток-2». «Если мир сменит свою повестку, уточнит намерения немецкого правительства в отношении "Северного потока-2", этот вопрос будет решен. И это приведет к укреплению рубля», — отметил экономист.

На момент публикации доллар торговался на Московской бирже по 74,73 рубля, евро — по 83,88 рубля.