Вассерман предрек вхождение Донбасса в состав России

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: Донбасс может войти в состав России к 2024 году

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предрек возможное вхождение Донбасса в состав России к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Донбасс решает».

По мнению Вассермана, единственным выходом из конфликта в Донбассе является «формирование Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов». Он предположил, что это может произойти «в лучшем случае» в 2024 году, когда в России и США закончатся очередные избирательные циклы.

Ранее Анатолий Вассерман спрогнозировал вероятный исход войны между Россией и Украиной. По его мнению, Украине война против России не по зубам. Он указал на отсутствие в рядах ВСУ (Вооруженных сил Украины) военных профессионалов, которые были бы способны это понять.