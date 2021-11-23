Вассерман спрогнозировал вероятный исход войны между Россией и Украиной

Вассерман: Украине война с Россией не по зубам, в ВСУ нет военных, способных это понять

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает» спрогнозировал вероятный исход войны между Россией и Украиной.

По мнению Вассермана, Украине война против России не по зубам. Он указал на отсутствие в рядах ВСУ (Вооруженных сил Украины) военных профессионалов, которые были бы способны это понять.

«Я прекрасно помню, что одним из условий при формировании молодой армии Украины, была готовность украинских военных воевать против России. Так вот те, кто там более-менее разбирался в военном деле, понимал, что война против России никогда не окончится блицкригом», — сказал российский парламентарий.

Вассерман пояснил, что речь идет о профессиональных военных, которые массово покинули ряды ВСУ, «уступив место дилетантам».

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в разговоре с «Лентой.ру» оценил силы Украины в возможной войне с Россией. По его мнению, Украина вряд ли решится на войну с Россией, поскольку для этого у нее не хватит ресурсов ни с точки зрения вооружения, ни с точки зрения морального состояния Вооруженных сил (ВСУ). При этом он отметил, что НАТО не станет вступаться за Украину, поскольку по уставу оно защищает только тех, кто является членом организации.

22 ноября издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. Также сотрудники спецслужб передали, что поделились разведанными со своими европейскими коллегами. В США утверждают, что большая часть российских тактических групп уже находится на своих позициях. Их продвижение будет поддерживаться авиаударами, а безопасность тылов обеспечат резервисты, которых Москва призвала в «беспрецедентных для постсоветского пространства масштабах».

Позднее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что Госдепартамент США распространяет ложную информацию о том, что Россия готовится напасть на Украину, для чего сосредотачивает военный контингент на границах. В спецслужбе уверены: «вашингтонские чиновники» намеренно «запугивают» предполагаемой подготовкой Москвы к нападению на Киев. В действительности подобных планов у российской стороны нет.