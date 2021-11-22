Генерал-майор ФСБ в отставке оценил силы Украины в возможной войне с Россией

Украина вряд ли решится на войну с Россией, поскольку для этого у нее не хватит ресурсов ни с точки зрения вооружения, ни с точки зрения морального состояния Вооруженных сил (ВСУ). Так возможность полномасштабного конфликта между странами оценил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что НАТО не станет вступаться за Украину, поскольку по уставу оно защищает только тех, кто является членом организации.

Страны Запада пообещали оказать Украине помощь в случае военного наступления России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. На самом деле, по мнению Михайлова, полномасштабное военное противостояние маловероятно по нескольким причинам. Во-первых, по его словам, президент России Владимир Путин никогда не сделает первый шаг в данном направлении. Во-вторых, НАТО не станет вступаться за Украину.

Нехватка ресурсов

«Путин по определению не пойдет на такой шаг, — уверен Михайлов. — Что касается размещения войск на украинских границах, то это исключительно наше дело: если мы ощущаем угрозу, то имеем право разместить ровно столько, сколько считаем необходимым. Но, опять же, с точки зрения геополитики, ни о каком вторжении России на территорию Украины не может быть и речи».

Во многом вина в обострении военной риторики, по мнению эксперта, лежит на американцах, которые приближают наступательные вооружения к российским границам. Россия поступает зеркально, направляя войска туда, где будет большая вероятность подавить потенциальную атаку.

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«Американцы спекулируют на всем. У меня вообще есть большие сомнения в адекватности американских аналитиков — который раз уже попадают мимо лужи со своими прогнозами. При этом их прогнозы очень возбуждают общество и европейских политиков, — заметил собеседник "Ленты.ру". — Конечно, если Украина начнет агрессивные действия против нашей страны, определенный конфликт возможен, но все же я считаю это маловероятным. Украина для этого должна накопить соответствующие ресурсы, которых сейчас у нее нет совсем. Ее техника, вооружение, моральное состояние ВСУ не отвечает требованиям, необходимым для наступательных движений. А ведь всех этих ресурсов должно быть раз в пять больше, чем у противника».

Украина надеется воспользоваться помощью стран НАТО, но Михайлов убежден, что союзники никогда не пойдут на такой шаг прежде всего потому, что страна не является членом организации. А принимать ее туда никто не планирует.

«В уставе НАТО прописано, что в блок не могут быть приняты страны, на территории которых имеются внутренние конфликты. То есть пока существует противостояние в Донбассе, Украина в НАТО не попадет. Защищать же организация может только своих членов, потому едва ли здесь стоит надеяться на особенную поддержку», — заключил эксперт.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия нападет в конце января или начале февраля, для этого на границе уже сосредоточены 92 тысячи военнослужащих.